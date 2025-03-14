Balıkesir'de servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Karesi ilçesinde seyreden işçi servisinin otomobil ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Akçay Sokak üzerinde seyreden işçi servisi sürücüsü, karşı yönden gelen E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 YARALI
Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 YARALI
Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.