Balıkesir'de servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Akçay Sokak üzerinde seyreden işçi servisi sürücüsü, karşı yönden gelen E.Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.