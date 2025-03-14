3 ilde casusluk operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri terör örgütleri kadar yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden casuslara karşı da teyakkuzda.Bu kapsamda İran İran istihbarat servisine casusluk yapılarak bilgi aktarıldığı ipucunu yakaladı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenirken kimlikleri de tespit edildi.Tespitlere göre şüpheliler Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktarıyordu.Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.