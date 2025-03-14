3 ilde casusluk operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçleri terör örgütleri kadar yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eden casuslara karşı da teyakkuzda.
Bu kapsamda İran İran istihbarat servisine casusluk yapılarak bilgi aktarıldığı ipucunu yakaladı.
MİT VE SAVCILIK BİRLİKTE HAREKET ETTİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenirken kimlikleri de tespit edildi.
ASKERİ BÖLGELERLE İLGİLİ BİLGİ TOPLAYIP AKTARDILAR
Tespitlere göre şüpheliler Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktarıyordu.
5 CASUS YAKALANDI
Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kapsamda İran İran istihbarat servisine casusluk yapılarak bilgi aktarıldığı ipucunu yakaladı.
MİT VE SAVCILIK BİRLİKTE HAREKET ETTİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenirken kimlikleri de tespit edildi.
ASKERİ BÖLGELERLE İLGİLİ BİLGİ TOPLAYIP AKTARDILAR
Tespitlere göre şüpheliler Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktarıyordu.
5 CASUS YAKALANDI
Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.