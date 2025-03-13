Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mermisi ele geçirildi.Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.