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Kütahya'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; Kütahya'daki deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 13.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Kütahya'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladıKütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Kütahya'daki deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;

Kütahya
13.03.2025, 14:09:17 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.7 km

Kütahya'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı