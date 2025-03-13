Kütahya'da deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre; Kütahya'daki deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.
Kütahya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Kütahya'daki deprem yerin 2,7 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;
Kütahya
13.03.2025, 14:09:17 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.7 km
Kandilli Rasathanesi'nin verileri şu şekilde;
Kütahya
13.03.2025, 14:09:17 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.7 km