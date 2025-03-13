Astım hastalarına umut oldu! Şifa arayan akın ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası, hem doğa harikası oluşumlarıyla hem de astım hastalarına sağladığı faydalarla büyük ilgi görüyor.1948 yılında keşfedilen ve Türkiye'de turizme açılan ilk mağara olma özelliğini taşıyan Damlataş, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline geliyor.Mağaranın içindeki yüksek nem oranı, sabit 22°C sıcaklık ve temiz hava, özellikle astım hastalarının nefes darlığını hafifletmesine yardımcı oluyor.Doktor tavsiyesiyle bölgeye gelen hastalar, belirlenen süre boyunca mağara içinde vakit geçirerek solunum yollarının rahatladığını söylüyor.Geçtiğimiz yıl 360 bin kişinin ziyaret ettiği mağara, 2025 yılının ilk 8 ayında 180 bin ziyaretçiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 55'i astım hastalarından oluşurken, sağlık turizmi açısından da mağaranın ne kadar önemli bir merkez olduğu gözler önüne seriliyor.Hem sağlık arayanlar hem de doğa tutkunları için eşsiz bir deneyim sunan Damlataş Mağarası, yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.