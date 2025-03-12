Fransız basınında dikkat çeken analiz! Afrika hamleleri mercek altında: “Fransa zayıflıyor Türkiye yükseliyor”

Türkiye, son zamanlarda Afrika siyasetinde önemli bir rol oynuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasındaki krizi kısa sürede çözmüştü ve bölgeye barış getirilmesine ön ayak olmuştu. Başkan Erdoğan, Sudan krizinin çözümü için de harekete geçerek arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini bildirmişti.Bu gelişmelere eşzamanlı olarak Fransa'nın da Afrika'daki etkisi her geçen gün azalıyor. Fransa yakın zamanda bölgedeki bazı askeri üslerini terk etti.Afrika'da yaşanan bu gelişmelerden sonra Fransa merkezli RFI, 'Fransa'nın askeri varlığını çekmesiyle Türkiye Afrika'daki fırsatları değerlendirmeye odaklandı' başlıklı bir analiz yayımladı.RFI, Fransa'nın Fildişi Sahili'ndeki tek üssünü devretmesini ve ocak ayında Çad'dan çekilmesini, Fransız ordusunun bölgedeki varlığının kapsamlı bir şekilde azaltılmasının bir parçası olduğunu bildirdi.Analiz haberde, Trieste Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Federico Donelli'nin açıklamalarına da yer verildi. Donelli dikkat çeken açıklamasında 'Şu anda içinde bulunduğumuz çağ dönüşümsel bir çağdır.' ifadelerini kullandı.Donelli sözlerine şöyle devam etti: 'Örneğin, Afrika'da Fransa gibi birçok geleneksel oyuncu, bölgedeki kendi angajmanlarını azaltıyor. Bunun nedeni, ekonomik veya politik bir kısıtlama olduğu için değil, yerel devletlerin onların bölgeden ayrılmalarını istemesi.'Donelli, Afrika'nın kapılarının, Türkiye gibi yeni oyunculara açık olduğunu bildirdi. Donelli, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya büyük yatırımlar yaptı ve son yirmi yılda Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik varlığını dört katına çıkardı. Dindar bir Müslüman olan Erdoğan ayrıca Afrikalı kitlelere Fransa'nın sömürge geçmişini hatırlatıyor.' ifadeleriyle Türkiye'nin bölgedeki artan nüfuzuna değindi.Analizde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Afrika politikasının bölgenin ruhunu yakaladığına vurgu yapıldı.RFI, ekim ayında İstanbul'da yapılan toplantıda Senegal ve Türk askeri bağlarının derinleştirilmesinin gündemde olduğunu ve yüksek profilli toplantıdan kısa bir süre sonra Senegal'in, Fransız güçlerinin ülkeden çekilmesi için çağrıda bulunduğunu bildirdi.RFI, Türkiye'nin canlı silah endüstrisinin, savaşta kendini kanıtlamış silahları Batılı rakiplerinden her zaman daha ucuza sattığını ve silahların kullanımı konusunda çok daha az kısıtlamaya sahip olduğunu, hatta hiç kısıtlama olmadığını belirtti. Bunun da Ankara'nın nüfuzunu genişletme çabasına katkı sağladığı belirtiliyor.