AK Parti kanadından Büyükşehir’e körfez tepkisi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü'nün önceki gün Kemeraltı ve çevresinde yağmur suları ile birlikte sürüklenen ve kanallarda biriken çamuru körfeze vermesi AK Parti cephesinde büyük tepkiye neden oldu.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu ayrıştırma kanallarını yapmadığını ve 33 noktadan kanalizasyon suyunu körfeze bastığını dile getirdi. Kaya, körfezi kirletenin İzBB olduğunu söyledi.Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrımına ilişkin hiçbir çalışma olmadığını kaydeden Kaya, 'Sorunun sebebini doğru anlayalım ki, hastalığı doğru tespit edelim ki, çözümü de doğru yapalım. Siz yağmur ayrıştırma kanallarını yapmadığınız sürece ne kadar büyük arıtma yaparsanız yapın kirlilik devam eder. Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur ayrıştırma kanallarına ilişkin yaptığı bir şey var mı? 5 bin kilometre olması gerekirken hala 850 kilometre' dedi.Kaya konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada ise: 'Bu fotoğraflar 3 saat önce çekildi. Burası İzmir'in göbeği, Konak Vapur İskelesi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezini kirletmeye devam ediyor. Göz göre göre, gündüz vakti yaptıkları bu çevre katliamı, CHP'li Büyükşehir'in pervasızlığını ortaya koyuyor. Çeyrek asırdır yöneten CHP, kirleten CHP, temizlemeyen kirletmeye devam eden yine CHP. İzmir bu ihaneti hak etmiyor.' ifadelerine yer verdi.AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından İZSU tarafından denize verilen çamurlu su görüntüsünü içeren bir video paylaştı. Altına da; 'CHP İzmir'i sevmiyor. CHP İzmir'i sadece cezalandırıyor. CHP İzmir Körfezi'ne sürekli bu şekilde tonlarca atık suyu boşaltıyor. Masmavi körfezimizi katleden bu çevre düşmanı anlayışla İzmirliler olarak hep birlikte mücadele edeceğiz.' İfadelerini kullandı.İnan ve Kaya'nın paylaşımları sosyal medyada da büyük ses getirdi. Her iki paylaşımın altına yorum yapan takipçiler İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.Çevre Şehircilik Bakanlığı X hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: 'İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerimiz bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, İZSU'ya ait hattan, İç Körfez'e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İZSU'ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin TL idari ceza uygulandı.' İfadelerine yer verdi.