AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları hangi gün, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvimi yayımladı. Uzaktan eğitimle eğitimini sürdüren öğrenciler, takvimin açıklanmasının ardından yeni dönemde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. Bu süreçle birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini de merakla araştırmaya başladı. 2025 bahar dönemi için sınav tarihleri ve diğer önemli akademik tarihler de netleşmiş oldu. Öğrenciler, bu dönemdeki derslerine odaklanarak eğitim süreçlerini sürdürürken, sınav tarihlerine yönelik hazırlıklarını da yapacaklar. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 bahar dönemi akademik takvimi...