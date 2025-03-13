AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları hangi gün, sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 bahar dönemi için akademik takvimi yayımladı. Uzaktan eğitimle eğitimini sürdüren öğrenciler, takvimin açıklanmasının ardından yeni dönemde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. Bu süreçle birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini de merakla araştırmaya başladı. 2025 bahar dönemi için sınav tarihleri ve diğer önemli akademik tarihler de netleşmiş oldu. Öğrenciler, bu dönemdeki derslerine odaklanarak eğitim süreçlerini sürdürürken, sınav tarihlerine yönelik hazırlıklarını da yapacaklar. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 bahar dönemi akademik takvimi...
AÖF kayıt sürecinin sona ermesinin ardından bahar dönemi takvimiyle sınav tarihleri araştırılıyor. Yeni dönemde lisans ve ön lisans eğitimlerine uzaktan eğitimle devam edecek olanlar vize ve final tarihlerini merakla bekleniyor. Bahar dönemi takvimiyle birlikte yaz okulu tarihleri de netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, tüm sınav tarihleri!
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI
Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.