Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymeti misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımız ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olsun.Aynı sevdaya gönül verdiğim, aynı davaya omuz verdiğim yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kara kışa aldırmadan, 23 Şubat'ı Ankara'da demokrasi bayramına çeviren teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum.'ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin savaşların kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz uzun süredir istikrarsızlık girdabında boğuşuyor. Somali'nin, Libya'nın, Yemen'in, Afganistan'ın çok ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Gazze'de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes, Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına tüm ihlallerine rağmen güçlükle de olsa devam ediyor.'MEZHEP TEMELLİ FİTNE ATEŞİ YAKILMAK İSTENİYOR'8 Aralık devrimi ile 14 yıllık zulmün sona erdiği Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında ülke, millet ve AK Parti olarak umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Zorluklara aldırmadan, engellere takılmadan, kurulan tuzaklara düşmeden kardeşliğimizden, tarihimizden, binlerce yıllık köklü tecrübemizden güç ve cesaret alarak merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle hayra motor, şerre fren olmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz.'BİR ŞEY YAP ADİL OLSUN HAKTAN, HUKUKTAN AYRILMASIN'Kıymetli münevver ve edebiyatçımız Mustafa Kutlu'nun duygu ve hikmet dolu cümlelerinden ilhamla söyleyecek olursak 'Bir şey yap güzel olsun, huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın, şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap doğru olsun, insanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Bir şey yap iyi olsun hizmetten, hürmetten merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın garibin yolcunun zayıfın derdine derman olsun. Bir şey yap adil olsun haktan, hukuktan ayrılmasın. Zalime haddini bildirsin mazlumun payını versin.'KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİNE HIZ VERDİK'Biz de işte böyle ulvi bir çabanın içindeyiz. Yakın çevremizden başlayarak ülkemiz içinde ve dışında barışa, iyiliğe, huzura, adalete katkı verebilmenin gayretindeyiz. Martın ilk günü itibarıyla müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerif boyunca genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatları olarak iyilik ve kardeşlik seferberliğine hız verdik. Teşkilat başkanlığımız, teşkilatımızın her kademesi için oldukça kapsamlı bir program hazırladı. Kadın ve gençlik kollarımız aynı şekilde bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendirmek için adeta seferber oldular. Belediyelerimiz iftar ve sahur programlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin elinden tutarak fakir fukaranın derdine derman olarak örnek faaliyetlere imza atıyorlar.Sadece partimizin organları ve belediyeleri değil, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, vakıflarımız, derneklerimiz, hayırseverlerimiz de seferber olmuş durumda. Bu kurumlarımız Türkiye yanında, Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Türkistan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerle milletimizi en güzel şekilde temsil ediyorlar.'AYNI SOFRADA HASBİHAL EDECEĞİZ'Biz de şehit ailelerimizden güvenlik güçlerimize, esnaf ve sanatkarlardan kadınlara, Filistinli muhacirlerden büyükelçilere çok farklı kesimlerle iftar soframızı paylaşarak bu mübarek günleri ihya ediyoruz. Külliye'de Ramazan programımız Ankara halkının, özellikle de çocuklarımızın yoğun teveccühüyle milletin evinde devam ediyor. Yani hep beraber 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i ruhuna, manasına ve muhtevasına uygun tarzda layıkıyla idrak etmeye çalışıyoruz. Kalan günleri de en güzel şekilde değerlendirecek, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak, halkımızla kucaklaşacak iftarlarda hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte olacak, aynı sofrada hasbihal edeceğiz.'3 LİRALIK HİZMETE 5 LİRALIK REKLAM YAPMAYACAĞIZ'Tüm bunları yaparken başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın sıkıntısını, derdini, ihtiyacını, mağduriyetini şov aracı, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline kesinlikle getirmeyeceğiz. Unutmayınız değerli kardeşlerim, biz reklam ve şov yapmanın değil gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın, gönüllere girmenin peşindeyiz. Biz bir yarayı sarma, bir derde şifa olma, bir ihtiyacı giderme gayesiyle hareket eden bir kadroyuz. Böyle bir siyasi kültürden geliyoruz. Yaptıklarımızı elbette anlatacağız. Hizmetlerimizin halkımıza ulaşmasını elbette temin edeceğiz ama bunları yaparken birileri gibi hoyratça davranmayacak, insanımızı rencide etmeyeceğiz.Bütün faaliyetlerimizi vakarla yürüteceğiz. Tevazudan, samimiyetten asla sapmayacağız. AK Partili kadrolara yakışan işte böyle bir asalettir. İşte böyle bir izzetli duruştur.'RAMAZAN ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE REFAH GETİRSİN'Bu harekete yakışan 85 milyonun tamamını bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımdır. Bir kez daha siz kıymetli milletvekillerimizin şahsında tüm yol ve dava arkadaşlarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, aziz milletimizle ramazanın rahmet, merhamet ve bereket atmosferini doyasıya teneffüs etmenizi yürekten temenni ediyorum. Gönülden kopan yakarışların geri çevrilmediği bu rahmet mevsiminde merhum Mehmet Akif'in şu duasına tüm kalbimizle biz de amin diyoruz. 'Ya Rab! Şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hail ne ise. Ya Rab! Şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yeise.' Ramazan'ın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için refaha, selamete, barış ve dayanışmaya vesile olmasını niyaz ediyorum.Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Türkiye olarak sadece iyilik sancağını değil, barışın, güven ve huzur veren iklimini başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yürüttüğümüz çabaların semerelerini toplamaya başladık. Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek barış diplomasinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.'MEHMET AKİF'İ RAHMETLE YAD EDİYORUM'Bugün son derece anlamlı bir yıldönümü, İstiklal Marşımızın kabulünün 104. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ülkemizin Milli Marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçektir ki İstiklal Marşımız sıradan bir şiir de sıradan bir marş da değildir.Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşımız, aynı zamanda necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere harf harf işlenmiş sembolüdür.'BU MARŞ, MİLLETİMİZİN SÖMÜRGECİLİĞE VE EMPERYALİZME KARŞI ÇIKAN İSTİNATGAHIDIR'Bu marş toprakları müstevliler tarafından işgal edilmek istenen bir milletin emperyalizme karşı direniş anıtı, var oluş beyannamesidir. İstiklal Marşımız Resulü Kibriya efendimizin hicrette, Sevr mağarasında mahsur kaldıklarında Hazreti Ebubekir'e 'Korkma' hitabıyla başlayan kurucu ve köklü bir metindir. Anadolu'nun, milletimizin ezeli ve ebedi yurdu olarak vatan kılınmasının destansı bir anlatısı olan bu marş, milletimizle birlikte sömürgeciliğe emperyalizme karşı çarpışan herkesin de istinatgahıdır.İstiklal Marşının bir diğer önemli vasfı savaş sırasında yazılmış olmasıdır. Merhum Mehmet Akif, Tacettin Dergahı'nda adeta vecd ile marşı yazarken İstiklal Harbimiz hararetli şekilde devam ediyordu. Bu nedenle İstiklal Marşı harbin yürütücüsü, ruhu öncüsüdür. İstiklal Marşımız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır. Bir şiirden öte, 85 milyon olarak bizi birbirimize kardeş kılan yolumuzu aydınlatan ufkumuza yön veren değerlerin epik bir özeti olan Marşımıza hayat veren imana, inanca ve sevdaya hep beraber sahip çıkmalıyız.Bakın bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yıllarca bizi Türk Kürt, Laik Antilaik, İlerici Gerici, Alevi Sünni diye ayrıştıranlar, sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşımızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor.İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla yönetimiyle milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. Şimdi değerli kardeşlerim biz Ramazan'ın gönülleri yumuşatan manevi iklimine saygımız gereği mümkün mertebe günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz, girmeyeceğiz. 'Ey oruç tut beni' hassasiyetiyle en azından bir ay boyunca siyasete farklı bir dilin kültürün anlayışın hakim olması için gayret ediyoruz. Sataşmalara kulak asmıyoruz hürmetsizlikleri dikkate almıyor itham ve iftiralara mecbur kalmadıkça cevap vermiyoruz. Bakın bunu da korktuğumuz çekindiğimiz ürktüğümüz için değil içinden geçtiğimiz mübarek günlerde milletimizin ağzının tadı kaçmasın diye yapıyoruz.'CHP TEHLİKELİ SULARDA SİYASET YAPIYOR'Ancak hemen her seferinde ramazan gelince iftira yalan provokasyon dozunu sürekli arttıran küstah bir üslubu karşımızda buluyoruz. Bilhassa CHP kendisine biraz çeki düzen vermek, kendini hesaba çekmek, özeleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar.CHP Genel Başkanı Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Buradan öncelikle şu noktayı açıkça ifade etmek isterim. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize zuldür. Zira bir siyasetçinin itibarının ölçüsü ağzından çıkan lafın doğruluğudur, ağırlığıdır. Daha söylediği sözün dumanı tüterken kendi partilisi tarafından tekzip yiyen bir şahıs sadece siyasetin değil haysiyetin ve erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir.'TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAK ZORUNDA KALDI'Sayın Özel Meclis kürsüsünde milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor. Hatırlayınız büyük kongremizde partimize katılan yeni arkadaşlarımızla ilgili ipe sapa gelmez bir sürü cümle kurdu, kendi üst perdeden ahkam kesti, utanmadan, sıkılmadan bize siyasi ahlak dersi vermeye kalktı. Arkadaşlarımızı hem de çok seviyesiz çok nezaketsiz ifadelerle hedef aldı, itham etti. Peki sonuçta ne oldu? Aradan bir hafta bile geçmeden çark etti. Kürsüden savurduğu büyük lafların altında kendisi ezildi. Affınıza sığınarak söylüyorum tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Bize attıkları çamur döndü dolaştı kendilerine bulaştı. Şimdi soruyorum sizlere. Böyle tutarsız ve dirayetsiz birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen, çarkçılıkta selefini çırak çıkartan bir kişiyi biz niye muhatap olalım? Bakın üzülerek ifade ediyorum. Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi iflas bayrağını çekmesi tıpkı selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır.