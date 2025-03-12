CHP/DHKP-C finans ağına operasyon! İmamoğlu'na en yakın isim de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu tespit edildi. DHKP-C'de faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu çok dikkat çekici bilgiler verdi.Buna göre, İKOM'da faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç'ın örgüt adına 2014-2016 arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği öğrenildi. Örgütün işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketi'nin (DİH), 'Kazova Tekstil' isimli firmayı ele geçirdiği ve firmanın 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği saptandı.KAZAK TİŞÖRT ADI ALTINDA ÖRGÜTE YARDIMBu ihalelerde, çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı ve söz konusu belediyelerde mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği soruşturmanın detayları arasında yet aldı. Öte yandan kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler yapıldı.BELEDİYELERE OPERASYONŞüphelilerin Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP-C'ye finans sağlandığı anlaşıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyeti'ne operasyon talimatı verildi. Bu kapsamda dün sabah erken saatlerde polis ekipleri kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İKOM bünyesinde faaliyet gösteren 2 şüphelinin yanı sıra DİH ve Kazova Tekstil'den 12 şüpheli, 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nden 3, Maltepe Belediyesi'nden 5, Sarıyer Belediyesi'nden 8 ve Şişli Belediyesi'nden 8 olmak üzere toplamda 38 şüpheliye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında diğer 2'sinin ise cezaevinde olduğu bildirildi.22 MİLYONLUK PARA TRANSFERİSoruşturma konusu yöntemle belediyelerin DHKPC/C terör örgütüne ihale adı altında yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenildi.ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE ÇAĞRILDISoruşturma kapsamında, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de tanık sıfatlarıyla ifadeye çağrıldı.ESKİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer ve Şişli Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye iddiasına ilişkin eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül 'tanık' sıfatıyla, Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç 'mağdur' sıfatıyla ve eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi.İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLEROperasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kim olduğuna dair detaylar ortaya çıktı. İşte o isimlerden bazıları:Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir (Halen İBB'de müdür)Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah DerEski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz KutluEski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal (Halen Ataşehir Belediyesi'nde müdür)Eski Maltepe Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mahmut Serdar Kızılay (Halen Maltepe Belediyesi'nde teknisyen)Eski Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Melih Morsünbül (Halen Maltepe Belediyesinde memur, para kuleleri soruşturmasında da ade geçiyor)Eski Maltepe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sinan ÇetizEski Maltepe Belediyesi Memuru Zafer Eskiköy (Halen aynı belediyede memur)Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GençEski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ErdemSarıyer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hatice YazlıkSarıyer Belediyesi Memuru Elif Mordeniz AyEski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü Memuru H.M.A.Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali SeçmeEski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız ve aralarında aktif olarak belediyede memur olan şüpheliler.