YKS geç başvurusu başladı mı? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS geç başvuruları başladı! 2025 YKS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu. TYT, AYT, YDT sınav tarihleri ve başvuru detayları haberimizde.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı bugün açılacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve ücret detayları merak konusu oldu. Peki, YKS geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2025
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart 2025 Salı günü başlayacak ve 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamalıdır.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YKS geç başvuru ücreti her oturum için 675 TL olarak belirlendi. Bu ücret, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak uygulanacak.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AIS) giriş yaparak başvuru adımlarını takip edebilecek.
YKS 2025 SINAV TARİHLERİ
TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
AYT: 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT: 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Adayların sınav günlerinde belirtilen saatlerden en az 1 saat önce sınav yerlerinde olmaları ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2025
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart 2025 Salı günü başlayacak ve 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamalıdır.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YKS geç başvuru ücreti her oturum için 675 TL olarak belirlendi. Bu ücret, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak uygulanacak.
YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AIS) giriş yaparak başvuru adımlarını takip edebilecek.
YKS 2025 SINAV TARİHLERİ
TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
AYT: 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT: 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Adayların sınav günlerinde belirtilen saatlerden en az 1 saat önce sınav yerlerinde olmaları ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.