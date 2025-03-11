YKS geç başvurusu başladı mı? 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı bugün açılacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve ücret detayları merak konusu oldu. Peki, YKS geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak? İşte detaylar…ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart 2025 Salı günü başlayacak ve 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamalıdır.2025 YKS geç başvuru ücreti her oturum için 675 TL olarak belirlendi. Bu ücret, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı olarak uygulanacak.YKS geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AIS) giriş yaparak başvuru adımlarını takip edebilecek.YKS 2025 SINAV TARİHLERİAdayların sınav günlerinde belirtilen saatlerden en az 1 saat önce sınav yerlerinde olmaları ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.