Yeni düzenleme Meclis'te! Bu hata yüzünden 1 yıl ehliyetsiz kalabilirsiniz

Korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla hazırlanan yeni kanun teklifi, Meclis Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklif, izinsiz yolcu taşıyan sürücülere yönelik ciddi yaptırımlar içeriyor. Buna göre, ilk ihlalde sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınacak, bir yıl içinde suçu tekrarlayanların ise ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak. Bu süre boyunca sürücülere yeni veya geçici ehliyet verilmeyecek. Mevcut yasaların yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalması nedeniyle yetersiz olduğu belirtilirken, yeni düzenlemenin korsan taşımacılığı engelleme ve yolcu güvenliğini artırma hedefi öne çıkıyor.

Korsan taşımacılığı önlemek amacıyla hazırlanan yeni kanun teklifi, Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklif, izinsiz yolcu taşıyan sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörüyor. İlk ihlalde sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınırken, bir yıl içinde tekrarlayanların ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulacak. Bu süre boyunca sürücülere yeni veya geçici ehliyet verilmeyecek.Yetkililer, mevcut yasaların yalnızca para cezalarıyla sınırlı olduğunu ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için daha sert yaptırımların zorunlu olduğunu belirtiyor. Yeni düzenleme, ehliyetsiz taşımacılığı engellemeyi ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.Korsan taşımacılık, ulaştırma sektöründe en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Yasal taşımacılar gelir kaybına uğrarken, kayıt dışı çalışan korsan sürücüler nedeniyle haksız rekabet oluşuyor. Ayrıca, korsan taksiler denetimden geçmediği için hem yolcu hem de kamu güvenliği tehlikeye giriyor.Teklifin yasalaşması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, korsan taşımacılık yapanların araçları bağlanacak ve ehliyetlerine el konularak faaliyetlerini sürdürmeleri engellenecek. Yasal taşımacılık yapan esnafın hakları korunacak ve kayıtlı sisteme geçiş teşvik edilecek.