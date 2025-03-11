Silahlı kişiler trene saldırdı! 450 yolcuyu rehin alındı

Pakistan'ın güneybatısında salı günü silahlı bir grup yüzlerce yolcu taşıyan bir trene ateş açtı ve bir tren makinistini yaraladı.Demiryolu yetkilileri, dokuz vagonda yaklaşık 400 yolcu taşıyan Jaffar Express trenine, Güneybatı Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Quetta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e doğru giderken kurşun yağdığını bildirdi.Ayrılıkçı grup Beluci Kurtuluş Ordusu yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere trenden rehine aldıklarını söyledi.