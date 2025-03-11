Mersin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçlerinin toplum güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü operasyonlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, Mersin'de silah kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen son operasyonlarla ilgili detayları paylaştı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; Polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada;- 353 adet Yabancı Menşeili Tabanca ve çok sayıda mühimmat ile,- 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı.