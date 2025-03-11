İzmir'de sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı

Sokak köpekleri, tüm yasal düzenlemelere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor.Yasalara uyup köpekleri toplaması gereken belediyeler, sokak köpeklerine mama taşımaya çalıştığı için sorun ortadan kalkmıyor.Son olarak Konya'da köpek saldırısında, 2 yaşında küçücük bir çocuk parçalanarak öldürüldü.Bu dehşet veren olay sonrasında bile gerekli adımlar tam anlamıyla atılmıyor.Bu süreçte İzmir'de yeni bir saldırı vakası yaşandı.İzmir'in Bayraklı ilçesi Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ta yürüyen 8 yaşındaki S.Ç., bir anda karşısına çıkan sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken, sol bacağının ara kısmından da köpek tarafından ısırıldı.Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtulan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.Öte yandan meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocuğun köpekle karşılaştığı ve köpeğin onu kovaladığı anlar, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.