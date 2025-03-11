İbrahim Yumaklı: Orman yangına müdahale 40 dakikadan 11 dakikaya düştü

Türkiye, orman yangınları konusunda hassas bir ülke. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın söndürme filosunu güçlendirmeye büyük önem veriyor.Bakanlık, dünyanın en etkili müdahale ekiplerinden birini oluşturmak için yatırımlarını sürdürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadelede gelinen noktaya dair önemli verileri paylaştı.Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle yapılacak çalışmalarda yangını önleme ve yangın öncesi alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimize yılın başından itibaren başladık” dedi.Yangınlara erken müdahale konusunda büyük bir gelişme sağlandığını belirten Bakan Yumaklı, “Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük. Hedefimiz ise 10 dakikaya indirmek,” ifadelerini kullandı.Yangınlara hızlı müdahale için Türkiye genelinde bin 600 noktaya ilk müdahale araçları yerleştirildiğini belirten Bakan, “Yangın ihbarını alır almaz, ilk müdahale araçlarını yönlendirerek yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz.” dedi.Önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlara, avcılara, arıcılara, öğrencilere ve askeri personellere eğitimler verdiklerini belirterek, “Nisan ayı sonuna kadar orman içinde ya da ormana komşu olan 24 bin 585 köyümüzde bu faaliyetleri tamamlamış olacağız.” diye konuştu.Yangın söndürme kapasitesinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığını söyleyen Bakan Yumaklı, “2002 yılında 73 ton olan su atma kapasitemiz, şu an 27 uçak ve 105 helikopterden oluşan hava gücümüzle 438 tona çıkarılmış durumda,” dedi.TUSAŞ'ın ürettiği 3 adet T-20 amfibi yangın söndürme uçağı envantere dahil edilirken, yerli ve milli hava araçlarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, “TUSAŞ ile yaptığımız anlaşma kapsamında, 5 ton su taşıma kapasitesine sahip 8 ağır sınıf yangın helikopterini 2028 yılından itibaren envanterimize katacağız,.” bilgisini verdi.Ormanların gözetimi konusunda da teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirten Bakan Yumaklı,“Dünyada sadece 5 ülkede bulunan üç boyutlu görüntüleme sistemine sahip Otağ aracı Türkiye envanterinde bulunuyor. 766 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracıyla ormanlarımız sürekli izleniyor.” dedi.Ormanların gözetimi konusunda da teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirten Bakan, “Dünyada sadece 5 ülkede bulunan üç boyutlu görüntüleme sistemine sahip Otağ aracı Türkiye envanterinde bulunuyor. 766 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracıyla ormanlarımız sürekli izleniyor.” dedi.Özellikle Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da yangın gözlem çalışmalarında kullanıldığına dikkat çekerek, “Bu sistem, yangınları erken tespit etmemizde büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.Arazöz ve iş makinesi kapasitesinde de büyük bir artış yaşandı. Bakan Yumaklı, “Arazöz sayımız üç kat artarak bin 766'ya, iş makinelerimiz 831'e, yangına ilk müdahale araçlarımız ise 2 bin 742'ye yükseldi,” dedi.Yangın havuzlarının sayısının 4.796'ya ulaştığını ve önümüzdeki süreçte bu sayının artırılacağını ifade eden Bakan Yumaklı, alınan tüm bu önlemlerle yangınlarla mücadelede Türkiye'nin dünyanın en güçlü müdahale ordularından birine sahip olduğunu vurguladı.