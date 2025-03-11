Bolu'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Bolu'dan yola çıkarak Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul yönüne seyreden hafif ticari araç sürücüsü Mahsun Kömür, Çaydurt mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.Kazanın ardından araç hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada araçtaki sürücü Mahsun Kömür ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Kömür, kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.