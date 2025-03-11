Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Gazze'deki katliamlar insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'ZULME VE ZALİME MEYDAN OKUDUNUZ''Hepiniz sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum. Gazze, Kudüs'teki kardeşlerimiz başta olmak üzere Filistin'in yiğit evlatlarını şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zulme ve zalime meydan okuyan, şehadet şerbetini yudumlayan tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Rabbim hepsinin mekanlarını cennet eylesin.'SADİSTÇE KEYİF ALDILAR...'Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Soykırım şebekesinin saldırılarında binlerce kardeşimiz şehit oldu. 200'ün üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü. Ağzı süt kokan bebekleri katletmekten sadistçe keyif alan bir cinnet hali...Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Nablus'tan Akka'ya her bir köşesinde ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin izleri vardır. Pek çok eser Filistinle aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş halidir.'SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMA KARARI ALDIK'Yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda haksızlıkları dile getirdik, tüm Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkıda bulunduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye 100 bin ton insani yardım malzemesi oluşturduk. İsrail'le olan ticari işlemleri tamamen durdurduk. Mitinglerle, boykotlarla ve farkındalık çalışmalarıyla Filistinli kardeşlerimize destek verdik.Gazzeli 1369 hasta, yaralı ve refakatçinin ülkemizdeki hastanelerde tedavilerinin devam etmesini sağladık. 880 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik.'FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve nice yardım faaliyetiyle Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.'İKİNCİ NEKBE PROJELERİ KABUL EDİLEMEZ'Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri ilk günden bu yana sürmektedir. Ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde böl parçala yönet tarzı yeni planın devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek ikinci Nekbe projesine dönük hamlelerin hiçbiri kabul edilemez.SURİYE MESAJI: ANLAŞMANIN MADDELERİ UYGULANMALISuriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır.'