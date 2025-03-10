Survivor'da şok olay: Dominik Turizm Bakanlığı Sema ve Batuhan'ın evlerini yıktı!

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Survivor, her sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitliyor.Geçtiğimiz sezonlarda farklı olaylar ile sık sık gündeme gelen Survivor bu kez daha önce görülmemiş bir olayla gündem oldu.Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri adaya gelerek Sema ve Batuhan'ın evlerini yıktı.Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları evleri 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle, söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı.Sema ve Batuhan'ın yaptıkları evler sahilden çok göründüğü ve büyük oldukları gerekçesiyle yıkıldı.Konu hakkında açıklama yapan Sema ve Batuhan yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.