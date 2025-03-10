Otoparka uçak düştü! İncelemeler sürüyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde, kalkış sırasında kapısı açık olan küçük uçak, banliyödeki bir otoparka düştü ve yandı. Yetkililer, uçağın pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalandığını ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istediğini belirtti.Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgiye göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu fakat açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu. Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç yandı. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na iki sokak uzaklıkta olduğu ve 'Fairview Meadows' adlı bir huzurevine hizmet verdiği kaydedildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.