E-ticaret firmalarına yeni düzenleme! Bildirmeyene ceza geliyor

2025 yılı için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Ticaret Bakanlığı, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı.E-Ticaret Kanunu'nu destekleyici alt mevzuatların tamamlanmasıyla birlikte bakanlık bundan sonraki süreçte sadece denetime odaklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı (ETAHS) ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar (ETHS) Hakkında Yönetmelik kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı.Ayrıca platformların aracılık hizmeti sunduğu firmalara veya üçüncü kişilere, reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu harcamalarında maliyetine katlandığı tutara Bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi halinde Bakanlığı aldattıkları varsayılacak.Yani e-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve influencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak.Öte yandan komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetim altına alınacak. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanarak aşırı indirimlerle haksız rekabet oluşumu önlenecek.Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, Linkedin'de yaptığı değerlendirmede elektronik pazaryerlerinin indirim bütçelerine ilişkin, 'Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımının sağlanması amacıyla Bakanlığın önceden onayı alınmak suretiyle alıcı ve işletmelere sağlanan fayda ve indirimler platformların indirim bütçesi kapsamında değerlendirilmeyecek' dedi.Karaboğa, cezai şartı gerektiren durumun belge ve kayıtlar ile tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere e-ticaret platformları tarafından satıcıdan açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacağına ilişkin de düzenleme yapıldığını kaydetti.Karaboğa ayrıca satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması amacıyla satışlarına ilişkin verileri bedelsiz alabilmelerine imkân tanındığını da anlattı.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ticaret Bakanlığımızın e-ticaret alanındaki düzenlemeleri ile sektörümüzün önümüzdeki dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyor aynı zamanda yasa ve yönetmeliklerin değişikliklerle birlikte uygulanmasının sektörümüzün ekonomiye katkısını artıracağını düşünüyoruz. ETİD olarak söz konusu uygulamaların sektörümüz adına takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.Öte yandan, sektörde yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için getirilen lisans ücretinin belirlenmesini öngören parasal eşikler de artırıldı. 2025 yılı eşik değerlerinin belirlenmesine esas teşkil eden elektronik ticaret hacmindeki yıllık değişim yüzde 62,29 olarak gerçekleşti. Buna göre, parasal eşik orta ölçekte 53 milyar 475 milyon TL, büyük ölçekte 160 milyar 426 milyon TL, çok büyük ölçekte ise 320 milyar 852 milyon TL olarak baz alınacak. Ayrıca bir takvim yılındaki net işlem hacmi 347 milyar 589 milyon TL'yi geçen e-ticaret platformlarına yaptırım uygulanacak.