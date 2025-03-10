Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 düşüşle 10.481,45 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile ticaret oldu.Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı.Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.300 puanın destek 10.550 ve 10.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.