Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi. AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi.Görüşmede ayrıca Suriye’deki durum ve savunma sanayii alanında iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.