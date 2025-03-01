Türkiye'den 5 kritik 'Ukrayna' mesajı: 'O rolü üstlenmeye hazırız' vurgusu yapılacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit edeceği, 2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizeceği değerlendiriyor.Fidan'ın önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulaması da öngörülüyor.*Türkiye önümüzdeki dönemde de müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır*Bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refahın ve istikrarın tesisi tüm tarafların ortak hedefi olmalı*ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya- Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisi ve ülkemizin sürece sunabileceği katkılar*Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması,*Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına destekTürkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan girişimlerle görüşme trafiği hız kazandı. Erdoğan, 18 Şubat 2025 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Türkiye'de ağırladı.Fidan ise Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la önce 20 Şubat 2025 tarihinde Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, ardından 24 Şubat'ta Ankara'da bir araya geldi. Fidan ayrıca, 14-16 Şubat 2025 tarihlerindeki Münih Güvenlik Konferansı marjında görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Trump'ın RF ve Ukrayna'dan sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg'la konuyu ele aldı.Ukrayna konulu toplantı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde 2 Mart 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülüyor. Toplantıya Fidan'ın yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB davet edildi. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla 12 Şubat 2025 tarihinde yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı.Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetleri arasında 18 Şubat'ta düzenlenen toplantının hemen öncesinde 17 Şubat'ta Paris'te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.