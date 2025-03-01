Türk diplomasisinin farkı! Trump-Zelenskiy kavgası sonrası anlamlı fotoğraf

Dünya gündemine, ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan kavga damga vurdu. Rusya Ukrayna savaşı görüşmeleri kapsamında Beyaz Saray'a giden Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy, burada ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, 'Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin.' demişti.İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, 'Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.' ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin 'yeterli' olmadığını kaydederek, 'Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz.' demişti.Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu.Trump'ın, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye 'Beyaz Saray'dan ayrılması' yönünde mesaj gönderdiği bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Trump, Zelenskiy ile görüşmesi bittikten sonra Ukrayna heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılmasını istedi.Olay yaratan anlar sonrası Ukrayna'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı. Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmemesine rağmen, Başkan Erdoğan'ın küresel çapta başarılı bir şekilde yürüttüğü barış diplomasisinin dünya için ne kadar önemli olduğu, bir kez daha gözler önüne serildi.