Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

Dün Beyaz Saray'da kayda geçen görüntülerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gergin anlar yaşandı.Tansiyonun yükseldiği anlarda, sert sözler havada uçuştu.İki lider arasında yaşanan kavga sonrası Zelensky-Trump basın toplantısı da iptal edildi.Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Türkiye saatiyle dün akşam yaşanan kriz sonrası gözler atılacak yeni adımlara çevrildi.Son dakika gelişmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.Görüşmede ele alınan konulara ilişkin edinilen bilgilere göre, görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı masadaydı.Yoğun diplomasi trafiği süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul etmişti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.