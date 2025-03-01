CHP'de 'ön seçim' korkusu! Fiyasko yaşamamak için yeni plan yaptılar

CHP'de tek adaylı ön seçime katılım konusu krize dönüştü. CHP'li üyelerin 23 Mart günü il ve ilçe merkezlerine gelerek oy vermelerini teşvik etmek amacıyla partide kollar sıvandı. Bu kapsamda seçim günü katılımcılara çeşitli hediyelerin dağıtılması da masaya yatırılan bir diğer öneri olarak dikkat çekiyor.CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi kapsamında 23 Mart Pazar günü il ve ilçe merkezlerinde oy verme işlemi yapılacak.Partiye yakın kaynaklar, tek adaylı bir seçime katılımın yüzde 30'u aşamayacağını, Ramazan ayı da dikkate alındığında genel merkezin işinin daha da zorlaşacağını savunuyor.Parti yönetimi, ilk başta oy verme işlemini sabah saat 09.00'da başlatıp, saat 17.00 itibarıyla bitirmeyi planlıyordu. Ancak katılımın düşük kalacağına ilişkin emarelerin artması üzerine partinin A takımında yeni yol arayışlarına başlandığı bildirildi.Bu kapsamda 23 Mart günü oy verme işleminin iftardan sonra da devam etmesi planlanıyor. Ayrıca üyeleri oy vermeye çekebilmek için il ve ilçe merkezi girişinde sembolik hediyelerin dağıtılması da masaya yatırılan bir diğer öneri olarak dikkat çekiyor.Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, seçim günü ilgiyi artıracak etkinliklerin yapılması konusunda da tavsiyeler iletildi. Katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için tüm olanaklarını devreye sokmaya hazırlanan parti yönetiminin buna benzer farklı adımlar atabileceği de iddia ediliyor.