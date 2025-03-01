Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son haftalarda rekor üstüne rekorlar kıran altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 378 bin lira, en yüksek 3 milyon 400 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3 azalışla 3 milyon 392 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.350,27 TL'den, çeyrek altın ise 5.554,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.349,62Satış 3.350,27Alış 5.486,00Satış 5.554,00Alış 10.971,00Satış 11.109,00Alış 21.875,00Satış 22.126,00Alış 2.854,57Satış 2.855,12