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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son haftalarda rekor üstüne rekorlar kıran altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2025 altın fiyatları...

Ekleme: 1.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 1.03.2025 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın piyasasında en düşük 3 milyon 378 bin lira, en yüksek 3 milyon 400 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3 azalışla 3 milyon 392 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.350,27 TL'den, çeyrek altın ise 5.554,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.349,62
Satış 3.350,27

1 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.486,00
Satış 5.554,00

1 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.971,00
Satış 11.109,00

1 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 21.875,00
Satış 22.126,00

1 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.854,57
Satış 2.855,12