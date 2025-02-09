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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 9.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 9.02.2025 - 14:01 / Editör: Edin Uslu
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi