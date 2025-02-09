Ege Denizi'nde bir deprem daha: Bodrum'da da hissedildi

Ege Denizi'nde günlerdir art arda deprem oluyor. AFAD'ın son açıkladığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.2 ve Bodrum açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor...Dakikalar içerisinde birden çok kaydedilen depremler nedeniyle bölgede yaşayan halk tahliye edildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremi açıkladı.AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AFAD'ın açıklamasına göre; saat 14:54'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.4.2 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra Ege Denizi, Santurin Adası Bodrum açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, saat 14:59'de yerin 5.42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.