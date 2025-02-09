Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarına devam ediyor..Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek..İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerle ikili ilişkiler, iş birlikleri ve bölgesel konuları görüşeceğini duyurdu..Altun, 'Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortağı olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yürksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edeceğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.