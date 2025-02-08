Sosyal medya devi resmen duyurdu! 3 bin 600 kişi işsiz kalacak
Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını elinde bulunduran Meta, iş gücünün yüzde 5'i ile pazartesi günü yollarını ayırıyor. İşten çıkarmalardan 3 bin 600 kişi etkilenecek.
Meta, daha önce yaptığı açıklama ile 'düşük performans' nedeniyle işten çıkarmalara gideceğini duyurmuştu. Sosyal medya devi söz konusu kararını pazartesi günü itibarıyla uygulamaya koyuyor.
İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 5'İNE DENK GELİYOR
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları bünyesinde barındıran Meta, iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen kısımla yollarını ayıracak. İşten çıkarmalardan 3 bin 600 kişinin etkilenmesi bekleniyor.
ÇALIŞANLARA MESAJ GÖNDERİLDİ
Şirket söz konusu gelişmeyle ilgili çalışanlarına bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda işten çıkarılacakların 1 saat içinde şirketin dahili sistemiyle ilişkilerinin kesileceği belirtildi. Tazminat konusunda da ayrıca bilgi verileceği aktarıldı.