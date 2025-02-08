Sosyal medya devi resmen duyurdu! 3 bin 600 kişi işsiz kalacak

Meta, daha önce yaptığı açıklama ile 'düşük performans' nedeniyle işten çıkarmalara gideceğini duyurmuştu. Sosyal medya devi söz konusu kararını pazartesi günü itibarıyla uygulamaya koyuyor.Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları bünyesinde barındıran Meta, iş gücünün yüzde 5'ine denk gelen kısımla yollarını ayıracak. İşten çıkarmalardan 3 bin 600 kişinin etkilenmesi bekleniyor.Şirket söz konusu gelişmeyle ilgili çalışanlarına bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda işten çıkarılacakların 1 saat içinde şirketin dahili sistemiyle ilişkilerinin kesileceği belirtildi. Tazminat konusunda da ayrıca bilgi verileceği aktarıldı.