Özgür Özel’e Gazze ve insanlık dersi: Hiçbir siyasi manipülasyon bu hakikati örtemez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne sessiz kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik skandal planı üzerine yine algı operasyonuna başladı. Özgür Özel'in ikiyüzlü Gazze tutumuna tepki yağdı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:'Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına yönelik çıkışına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, 'Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine ilişkin 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez' ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olduğunu belirterek Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki gösterdi. 'Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adil ve kalıcı barışın sağlanması, 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için verdiği samimi mücadeleye milletimiz şahittir. Bu hakikate ve apaçık gerçeklere rağmen mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların ve 'sözde' siyasilerin açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz' dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikiyüzlü Gazze tutumuna tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir. Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir.'