DeepSeek elektrikli arabalara girdi: Çinliler arayı açıyor!

Çin kendi geliştirdiği yüksek teknolojileri, yine kendi elektrikli araçlarla buluşturmaya başladı. Dünyada Tesla dahil tüm elektrikli araç üreticileri arasında kendi yazılım protokolünü kullanan ve bu sayede en yüksek verimlilik seviyesine ulaşanlar da yine Çinli üreticiler olarak ön plana çıkıyor.Öte yandan bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojilerin performans ve daha kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi de dahil olmak üzere yeni enerji araçlarının rekabet gücünü artırmak için kullanılması, Çin otomotiv endüstrisindeki ana trendlerden biri haline geldi.Bunun bir örneği de Volvo'yu kendi bünyesine katan ve Çin'in en büyük otomotiv üreticileri arasında gösterilen Geely'in bir adım daha ileri giderek kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran DeepSeek ile işbirliğine imza atan ilk otomotiv şirketi olması.Geely kendi geliştirdiği yapay zeka modelini DeepSeek'in R1 modeliyle entegre ederek araç kontrol FunctionCall AI modeli üzerinde ‘damıtma' eğitimi gerçekleştirecek. Damıtma, daha büyük ve daha gelişmiş bir AI modelinden elde edilen çıktıların daha küçük bir modeli eğitmek ve iyileştirmek için kullanıldığı bir eğitim yöntemi olarak tanımlanıyor.DAVOSTA GÜNDEME GELDİGeely bu yapay zeka teknolojisini hem üretim aşamasında hem de ürettiği otomobillere entegre ederek kullanmak istiyor. İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, gündeme gelen ve Çin'in elektrikli araç endüstrisinde 'EV form EIV” yani elektrikliden, akıllı elektrikli araçlar teknolojilerine geçişi anlatan bir iş modeli de bunu destekliyor. Bu sayede akıllı otomobillerde ‘insan-bilgisayar' etkileşiminin ve akıllı sürüşü özelliklerinin yeniden boyut kazanacağı belirtilirken özellikle güvenli sürüş ve kaza öngörülebilirliği konusunda sektörün adet çağ atlayacağı belirtiliyor. Davos'ta konuşan dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi CATL'ın eş başkanı Pan Jian, Çin'in EV pazarında hızlı büyümesinde yapay zekanın büyük payı olduğunu belirterek; “Bu hızlı büyüme elektrik ve zekânın mükemmel entegrasyonundan kaynaklanıyor. Elektrikli araçlar sahip oldukları enerji ve çip teknolojisi sayesinde yapay zekanın çalışmasını mümkün kılıyor ve tüketiciler benzinle çalışan araçların sağlayamayacağı bu yeni özelliklerin keyfini çıkarmayı seviyor' dedi.