Yapay zeka 1.750 kişiyi işinden etti: Ünlü şirket 'üzgünüz' diyerek duyurdu

Teknoloji dünyasında yapay zeka nedeniyle yaşanan işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi. İnsan kaynakları ve finans yönetimi alanında faaliyet gösteren Workday, 1.750 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 8,5'ine denk geliyor.Şirketin CEO'su Carl Eschenbach tarafından yapılan duyuruda, işten çıkarmaların Workday'in geleceğini şekillendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, şirketin yapay zeka ve platform geliştirme gibi yenilikçi alanlara daha fazla yatırım yapacağı vurgulandı.Eschenbach, insanlar yerine yapay zekayı seçme konusunda gerçekten üzgün davrandığı bir dizi paragraf içinde, bu eğilimi oldukça net bir şekilde özetledi: “Şirketler iş yapış tarzlarını yeniden tasarlıyor ve yapay zekaya yönelik artan talep Workday için yeni bir büyüme çağı başlatma potansiyeline sahip.”Eschenbach, işten çıkarmalara rağmen Workday'in bu yıl belirli stratejik alanlarda ve lokasyonlarda işe alım yapacağını belirtti.Şirketin duyurusuna göre, ABD'deki çalışanlar en az 12 haftalık maaş alacak. Diğer ülkelerdeki çalışanlar ise yerel iş kanunları doğrultusunda tazminat alacak. Workday, etkilenen çalışanlarla birebir görüşmeler yapmaya çalıştığını, ancak bazı çalışanların henüz durumlarından haberdar olmayabileceğini açıkladı.