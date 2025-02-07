Manisa’da kaçak alkol operasyonu: Binlerce litre etil alkol ele geçirildi

Türkiye'de sahte alkol alarmı var.İstanbul'da yaşanan ölümlü vakalardan sonra Ankara'da da 33 kişi sahte alkol nedeniyle yaşamını yitirdi.Yurt genelinde konuya yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.Bu kapsamda Manisa'da operasyon düzenlendi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi civarında bir şahsın etil alkol imalathanesi kurarak çevre illere satış yaptığını tespit etti.İmalathaneye çevrildiği tespit edilen depoya yapılan operasyonda, 20 bin litre fiber tanklar içerisinde etil alkol, 33,5 litre kaçak rakı, 4,5 litre kaçak votka, 1 litre kaçak viski, 10 adet fiber tank, 6 adet metal tank, 4 adet damıtmada kullanılan metal kazan, 3 bin 100 adet 5 litrelik boş bidon ve paketleme de kullanılacak kutular ele geçirildi.Depoda yakalanan 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.