Kongo'daki isyancılar hapishaneye saldırdı: Tecavüze uğrayan yüzlerce kadın diri diri yakıldı

Kongo'nun doğusunda yer alan Goma şehrindeki bir kadın hapishanesine saldırı düzenlendi.Saldırının ardından yaşananlar ise dehşete düşürdü.Saldırının, Ruanda destekli M23 isyancı grubunun, serbest bırakılan erkek mahkumların bulunduğu hapishaneye düzenlediği baskın sırasında gerçekleştiği öğrenildi.Yapılan saldırıda, yüzlerce kadının tecavüze uğrayıp ardından diri diri yakıldığı bildirildi.Yine Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Başkan Yardımcısı Vivian van de Perre'nin ifadelerine göre, erkek suçlular kaçarken hapishane ateşe verildi ve kadınlar diri diri yakıldı.Yerel raporlara göre, en az 150 tutuklu kadın ve anneleriyle birlikte içeride bulunan 28 çocuk hayatını kaybetti.Van de Perre, '4 bin firari mahkûmdan oluşan büyük bir hapishane kaçışı oldu. Yüzlerce kadın da o hapishanedeydi. Hepsi tecavüze uğradı ve ardından kadınlar bölümünü ateşe verdiler. Sonrasında hepsi öldü.' dedi.