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Iphone'lar için yeni güncelleme yolda! İşte gelecek özellikler

Apple, iOS 18.3.1 güncellemesini önümüzdeki haftalarda yayınlayacak. Bu küçük güncelleme, yazılım hatalarını ve güvenlik açıklarını gidermeyi hedefliyor.

Ekleme: 7.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 7.02.2025 - 13:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Iphone'lar için yeni güncelleme yolda! İşte gelecek özellikler
Apple, iPhone'lar için iOS 18.3.1 güncellemesini test etmeye başladı. Güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

iOS 18.3.1 NELER SUNUYOR

iOS 18.3.1, küçük bir güncelleme olacak ve yazılım hatalarını ve güvenlik açıklarını gidermeye odaklanacak.

iOS 18.3'te yanlış özetler nedeniyle devre dışı bırakılan Apple Intelligence bildirim özetlerinin, iOS 18.3.1 ile geri getirilmesi bekleniyor.

iOS 18.4 BETA TESTLERİ BAŞLIYOR

Apple, bu ay içinde iOS 18.4'ün ilk beta sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu güncellemenin, Siri için çeşitli Apple Intelligence geliştirmeleri, yeni emojiler, AB kullanıcılarının varsayılan harita ve çeviri uygulamalarını ayarlama yeteneği gibi yenilikler sunması bekleniyor.

Iphone'lar için yeni güncelleme yolda! İşte gelecek özellikler

iOS 18.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Apple'ın web sitesine göre, iOS 18.4'ün beta testlerinin ardından nisan ayında yayınlanması planlanıyor.