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Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kent merkezinde ilerleyen panelvan minibüs le otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Ekleme: 6.02.2025 - 09:16 Güncelleme: 6.02.2025 - 09:20 / Editör: Edin Uslu
Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıSinop'un kent merkezinde seyreden B.G. isimli panelvan minibüs sürücüsü, cadde üzerinde seyrettiği sırada ani bir manevra ile Korucuk mevkiine girdi.
Bu sırada ana yolda seyreden D.K. yönetimindeki otomobil, ansızın önüne çıkan panelvan araç ile çarpıştı.

2 ÇOCUK YARALANDI
Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı