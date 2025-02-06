Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kent merkezinde ilerleyen panelvan minibüs le otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Sinop'un kent merkezinde seyreden B.G. isimli panelvan minibüs sürücüsü, cadde üzerinde seyrettiği sırada ani bir manevra ile Korucuk mevkiine girdi.
Bu sırada ana yolda seyreden D.K. yönetimindeki otomobil, ansızın önüne çıkan panelvan araç ile çarpıştı.
2 ÇOCUK YARALANDI
Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu sırada ana yolda seyreden D.K. yönetimindeki otomobil, ansızın önüne çıkan panelvan araç ile çarpıştı.
2 ÇOCUK YARALANDI
Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.