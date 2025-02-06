Sinop'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un kent merkezinde seyreden B.G. isimli panelvan minibüs sürücüsü, cadde üzerinde seyrettiği sırada ani bir manevra ile Korucuk mevkiine girdi.Bu sırada ana yolda seyreden D.K. yönetimindeki otomobil, ansızın önüne çıkan panelvan araç ile çarpıştı.Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.