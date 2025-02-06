Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutluEDİRNE °C, 7°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, -1°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 7°CÇok bulutluİZMİR °C, 9°CÇok bulutluKÜTAHYA °C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıANTALYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlıKONYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN °C, 2°CÇok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıTRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, kar yağışlıVAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluAkdeniz'de kuvvetli fırtına; Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,00 m; Görüş: orta.