Edirne'de sınır kapısında 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı ticareti sürdürebilmek için her yolu denese de gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati ve titiz çalışmaları karşısında başarılı olamıyor.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tır takibe aldı.X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın ön dorse duvarında şüpheli yoğunluk tespit edilince araç detaylı arama için hangara alındı.Burada narkotik köpek 'Cash' ile yapılan detaylı aramada tırın ön kısmındaki özel bölmeye zulalanmış 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan tır şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin bu yılın ilk ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1177 kilo uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.