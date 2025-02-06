Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki kardeşlerime aynı şekilde buradan saygılarımı gönderiyorum. Yüreğimizde büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinin 2. yılında siz kardeşlerimizle bir aradayız. 6 Şubat asrın felaketinde yitirdiğimiz 53 bin 737 kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalbimizde hissediyor, milletimizin dayanışması ve devletimizin desteğiyle deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 6 Şubat sarsıntıları 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük alanda meydana gelen depremlerden 14.5 milyon vatandaşımız etkilendi. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle çalıştık. Devlet nerede diyenlere, burada diyerek cevabımızı güçlü şekilde verdik. Dertlilere derman olurken gösterdik devleti. Devleti eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizle gösterdik. Devlet, deprem turistleri gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda süren inşa çalışmaları ile gösterdik.Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız, bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi, milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen rabbime bugün bir kez daha hamdediyorum. Biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. 24 Ocak'ta 201'inci yuvamızın anahtarlarını Malatya'da hak sahiplerine teslim ettik. Son 2 yılda deprem bölgemize 2.6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 5588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık, toplam 5750 yataklı 92 sağlık tesisi inşası devam ediyor.Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz.Derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık.1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 3 bin 119 dersliği güçlendireceğiz. Derslik kapasitesini 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız.3 bin metre uzunluğundaki pistin yapım çalışmaları sürüyor, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz.Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık.