Asrın felaketinden asrın dirilişine! Yüzyılın acısının üzerinden iki yıl geçti

6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsılan Türkiye'nin kalbi 2 yıldır 11 deprem iliyle birlikte atıyor. 53 bin 537 canımızı alan depremlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ancak yüreğimizdeki acı 2 yıl geçse de ilk günkü gibi taze kaldı.Türkiye, 6 Şubat 2023'te dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'de meydana geldi. Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7.7 oldu. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da gerçekleşti. Sarsıntılar öyle büyüktü ki tam 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa depremden etkilendi.Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6.5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi. Yıkım boyutlarının ortaya çıkmasının ardından bu depremler, 'Asrın felaketi' adını aldı. İki büyük depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı. Büyük afetin ülke ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar oldu.Depremlerin hemen ardından devlet-millet el ele verdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için AFAD koordinasyonunda canla başla mücadele etti. Sağlık ordusu, depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede hizmetlerin sürdürülebilmesi, yaralıların tedavi edilebilmesi için eşi benzeri olmayan bir seferberliğe imza attı.Yapılan kampanyalarda 129 milyar liralık yardım toplandı. Kimi ev sahipleri ise boş konutlarını ücretsiz olarak depremzedelere açtı.Elektrik ve doğalgaz gibi fatura borçları silindi, başta kira ve taşınma olmak üzere birçok destek verildi.