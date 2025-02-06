Alpay Özalan; CHP Cumhuriyet Halk Fıkrasına döndü! Acil şifalar!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Allah'ın cahili' diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'CHP, Cumhuriyet Halk Fıkrası'na döndü.' diyerek sert tepki gösterdi.Özalan paylaşımında, 'Yalan, iftira ve komedi skeçleriyle siyaset yapan, artık kimsenin ciddiye bile almadığı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza laf etmiş. Ciddiyetten uzak, tuhaf halleriyle partisini 'Cumhuriyet Halk Fıkrası' haline getirdi. Şaşkınlıkla izliyor, acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılması talep edildi.Bu karardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Zaten kararlıydık, şimdi daha kararlıyız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım.' dedi.Erdoğan'ın 'Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar.” sözlerine ilişkin de konuşan Özel, 'Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir, ne şiiri, ne sanat, ne kültür bilir.' ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.'Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.' diyen Çelik, 'Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.' dedi.