45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor: Evin altında fay hattı var mı

Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.Bugün asrın felaketinin ikinci yılı...O günden bugüne kadar uzmanların açıklamaları doğrultusunda deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda durmadan bilgilendirildik.Devlet, depremden etkilenen 11 ilden elini hiç çekmedi.Depremzedelerin yeni yuvalarına, iş yerlerine hatta ortak alınlarına kavuşması için hummalı bir çalışma yaptı.Bu amaç doğrultusunda üst üste kararlar alındı.Depremzedelerin zararlarını karşılamak doğrultusunda tüm bakanlıklar devreye girdi, bütçeden önemli paylar bölgeye aktarıldı.Tüm bunlar ve dayanışma ruhu bir yandan gerçekleşirken diğer yandan da 'Deprem yaşadığımız şehre ne kadar yakın?' merak ediliyor.Hem asrın felaketinin ikinci yılı olması hem de Ege Denizi'nde yaşanan art arda depremler, Türkiye'nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi.Vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı ve fay hattı geçen sokakların kontrol edilmesi mümkün.E-Devlet üzerinden AFAD'ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de (MTA), yaptığı güncellemeyle Türkiye genelindeki diri fay hattı haritasını yayınladı. Bu haritaya göre, Türkiye'de 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar, 45 il ve 110 ilçeyi kapsayacak şekilde geniş bir alanı etkileyebilir.MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor.MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritasını 1992'de yayınladı.Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler:İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.Fay hattı geçen ilçeler ise şu şekilde sıralandı:Adıyaman: GölbaşıAfyonkarahisar: Çat, Dinar, Kızılören, SandıklıAnkara: ŞereflikoçhisarAntalya: DemreAydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söle, Sultanhisar, YenipazarBalıkesir: Gönen, ManyasBatman: KozlukBingöl: Karlıova, YedisuBolu: Gerede, YeniçağaBursa: Kestel, Gemlik, MustafakemalpaşaÇanakkale: Çan, YeniceÇorum: LaçinDenizli: Babadağ, Çameli, ÇardakDiyarbakır: LiceDüzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıElazığ: Palu, SivriceErzincan: ÜzümlüEskişehir: İnönüGaziantep: İslahiyeHakkari: ŞemdinliHatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, PayasIsparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborluİzmir: Kemakpaşa, Seferihisar, TireKahramanmaraş: Nurhak, TürkoğluKayseri: Talas, YeşilhisarKırıkkale: KeskinKırşehir: Akpınar, MucurKocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, KartepeKonya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, IlgınKütahya: Gediz, SimavMalatya: AkçadağManisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, TurgutluMersin: Çamlıyayla, MutMuğla: Menteşe, MilasNiğde: Altunhisar, borOsmaniye: Düziçi, ToprakkaleSakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, SapancaŞanlıurfa: BozovaSiirt: EruhŞırnak: BeytülşehapSivas: Altınyayla, YıldızeliTokat: Niksar, Reşadiye, PazarVan: Çaldıran, ÖzalpYalova: Altınoava, Çınarcık