Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var
Nevşehir'de buzlanma sebebiyle yoldan çıkan bir yolcu otobüsü, yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.
Nevşehir'de Beytullah Y. (43) idaresindeki yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOLCU OTOBÜSÜ ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Kadir İ.(30), Cumali D.(65), Fatma D.(58) ve Ali D.(52) ve Feride K.(42) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOLCU OTOBÜSÜ ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Kadir İ.(30), Cumali D.(65), Fatma D.(58) ve Ali D.(52) ve Feride K.(42) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.