Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de Beytullah Y. (43) idaresindeki yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Kadir İ.(30), Cumali D.(65), Fatma D.(58) ve Ali D.(52) ve Feride K.(42) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.