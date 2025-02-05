Türkiye ve Somali arasında güvenlik iş birliği: Bakan Yerlikaya, Somali heyetini ağırladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmail ve beraberindeki heyeti Bakanlık’ta ağırladı. Görüşmede, terörle mücadele, kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve düzensiz göçle mücadele gibi kritik konular ele alındı.
Türkiye ve Somali arasında güvenlik alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin ortak mücadele alanları detaylı şekilde değerlendirildi. Bakan Yerlikaya, Somali heyetiyle yapılan görüşmenin önemine dikkat çekerek, iş birliğinin süreceğini vurguladı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Bakan Yerlikaya, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.