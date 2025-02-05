Türkiye ve Somali arasında güvenlik iş birliği: Bakan Yerlikaya, Somali heyetini ağırladı

Türkiye ve Somali arasında güvenlik alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin ortak mücadele alanları detaylı şekilde değerlendirildi. Bakan Yerlikaya, Somali heyetiyle yapılan görüşmenin önemine dikkat çekerek, iş birliğinin süreceğini vurguladı.BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJIBakan Yerlikaya, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.