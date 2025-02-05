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Sivas'ta Fırın bacasından sızan karbonmonoksit gazı, 3 kişiyi zehirledi

Sivas’ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Ekleme: 5.02.2025 - 09:25 Güncelleme: 5.02.2025 - 09:26 / Editör: Edin Uslu
Sivas'ta Fırın bacasından sızan karbonmonoksit gazı, 3 kişiyi zehirledi
Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Sivas'ta Fırın bacasından sızan karbonmonoksit gazı, 3 kişiyi zehirledi