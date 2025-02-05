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Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!

Ziyaret kapsamında, Umman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Bin Nasser Al Zaabi ile görüşerek savunma sanayii alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendiren Başkanımız, görüşmenin ardından, Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!
Ekleme: 5.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 5.02.2025 - 13:02 / Editör: Edin Uslu
Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!
Prof. Dr. Haluk Görgün ziyaretinin devamında Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi ile bir toplantı gerçekleştirerek potansiyel iş birliği konularını ele aldı.



Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!


Savunma sanayiimizdeki güçlü adımlarımızı uluslararası iş birlikleriyle daha da ileriye taşıyoruz.
Umman ziyaretimiz kapsamındaki temaslarımız devam edecek!

Prof. Dr. Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’da!