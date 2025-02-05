İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Etkisi ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbullu güne kar yağışı ile başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, etkisini sürdürüyor.
Yurt genelinde özellikle İstanbul'da son birkaç gündür, güneşli hava etkisini gösteriyordu.
Kara hasret kalan İstanbullu vatandaşlara müjde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Günlerdir uyarı yapan Meteoroloji, kar yağışı için çarşamba gününü işaret etmişti. Beklenen yağış, sabahın erken saatlerinde İstanbul'da başladı.
YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.
ETKİSİ ARTARAK DEVAM EDECEK
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.