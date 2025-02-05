İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Etkisi ne kadar sürecek?

Yurt genelinde özellikle İstanbul'da son birkaç gündür, güneşli hava etkisini gösteriyordu.Kara hasret kalan İstanbullu vatandaşlara müjde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.Günlerdir uyarı yapan Meteoroloji, kar yağışı için çarşamba gününü işaret etmişti. Beklenen yağış, sabahın erken saatlerinde İstanbul'da başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.